L'hôtel Van der Valk a retiré son appel à témoins publié après un vol

Il arrive de plus en plus fréquemment de voir circuler sur les réseaux sociaux des images de caméras de surveillance, prises lors de vols ou d'autres délits. Des appels à témoins lancés par des commerçants ou des particuliers victimes de vols. Cette pratique, elle est illégale. Une réalité rappelée ce jeudi aux responsables de l'hôtel Van der Valk à Mons. Victimes hier soir d'un acte de grivèlerie, ils ont publié sur Facebook une photo sur laquelle on voit deux jeunes femmes et ce texte : "ces deux clientes sont parties de notre restaurant sans payer ! Pouvez-vous nous aider à les retrouver ? Récompense à la clé : une nuitée et un repas offerts ! Merci de votre aide". Partagé plus de 600 fois, le post a inspiré beaucoup de commentaires, des plus haineux et violents vis-à-vis des suspectes jusqu'au plus critiques concernant l'appel à témoins de l'hôtel. Face à ce déferlement de réaction, l'hôtel a décidé ce matin de retirer la publication. "En voyant certains commentaires disant que c'est un peu tendancieux comme façon de faire, on a retiré, ça a pris une ampleur qui n'était pas recherchée..." explique Frédéric Van den Daelen, assistant de direction de Van der Valk Mons.