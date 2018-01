L'hôtel Frison à Bruxelles va être rénové par la nouvelle propriétaire, tout en respectant le "style Horta"

L’hôtel Frison à Bruxelles, œuvre construite en 1894 par Victor Horta, s’apprête à revivre. Il était inoccupé depuis une décennie, mais une nouvelle propriétaire indienne vient d’acquérir le bien et compte bien remettre en lumière ce trésor architectural belge.

C'est un coup de foudre entre elle et ce bâtiment situé au cœur du quartier du Sablon. "J’ai visité la maison il y a 6 mois et j’ai senti qu’il y avait quelque chose de très fort. Et j’ai dit, je suis chez maman, je suis à la maison", explique Nupur Tron, la nouvelle propriétaire.

Pour elle, le style de Victor Horta est similaire aux formes et couleurs de l’architecture de son pays d’origine. "Les fresques, les formes les motifs, les couleurs, il y a une référence très forte de l’Inde, très omniprésente."

Une maison vieille de 123 ans qu’il faut rénover. Mais pour les propriétaires, il est impératif que la rénovation soit fidèle au style Horta. "L’idée c’est de créer une fondation "Maison Frison Horta", un pôle culturel entre l’Inde et l’Europe", ajoute-t'elle.