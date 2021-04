L'Horeca bruxellois obtient un soutien supplémentaire de six millions d'euros

Le CODECO de ce mercredi a reporté la date de réouverture complète pour les cafés et restaurants, plongeant un peu plus encore les professionnels de ce secteur dans le désarroi.

Ce jeudi matin, le gouvernement bruxellois, réuni en visioconférence, a décidé de faire un geste et d’augmenter de vingt-cinq % les montants de la prime Tetra, pour les cafés, restaurants et leurs principaux fournisseurs, soit un budget de six millions d’euros. L’adaptation de la prime ne concerne pas les autres secteurs visés par la prime Tetra.

Pour rappel, la prime Tetra est destinée aux secteurs les plus touchés par la crise, à savoir Horeca et leurs principaux fournisseurs, l’événementiel, la culture, le tourisme, le sport et l’hébergement touristique. Son budget initial état de 111 millions d’euros. Il est donc porté à 117,6 millions d’euros. La prime sera disponible ce lundi 19 avril, via un formulaire de demande, sur le site de Bruxelles Économie Emploi : www.primecovid.brussels

La prime sera attribuée par unité d’établissement, avec un maximum de 5 unités d’établissement par entreprise. Cette prime varie en fonction de la perte du chiffre d’affaires et du nombre d’équivalents temps plein.