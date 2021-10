L'homme qui a séquestré deux enfants à La Calamine reste en prison

Le quadragénaire calaminois qui a séquestré, le week-end passé, deux enfants de son quartier restera en prison durant un mois au moins, a indiqué vendredi le procureur du Roi Frédéric Renier, qui fait état d'une décision de la chambre du conseil d'Eupen.

Sans surprise, la chambre du conseil a décidé de prolonger le mandat d'arrêt de l'homme déjà condamné à une peine de trois ans de prison pour des viols d'enfants. "Clairement, les enfants ont été retrouvés chez lui et ils n'avaient rien à y faire. Pour le reste, les circonstances ne sont pas claires. On n'a pas encore pu déterminer comment les enfants se sont retrouvés dans son appartement. Ils sont encore très jeunes et pas forcément en capacité d'expliquer précisément les choses", a détaillé le procureur. "Si le suspect ne reconnaît pas de viol sur les enfants, il ne peut pas contester que les deux petits étaient chez lui", a conclu Frédéric Renier.