L'exploit de jeunes trailers de Presles

Une belle histoire à présent que cette aventure proposée par trois sportifs qui se sont lancés le défi de parcourir ce samedi, 100 kilometres à travers bois et campagnes, de Profondville à Aiseau Presles près de Chatelet. Avec un dénivelé de plus de trois mille mètres. Leur but, récolter des vivres pour les plus démunis de leurs villages. Pendant des semaines ils ont monté l'opération avec le grand départ à l'aube ce matin, et le succès est au rendez vous, ce sont près de cinq tonnes d'aliments qui ont été récoltés et qui seront offerts à environ 100 familles, via les banques alimentaires d'Aiseau et de Presles.

Cédric, Simon et Nicolas, courent pour la passion du sport, mais aussi pour récolter des vivres. Cédric, 32 ans : Nous avons voulu rendre hommage au père d'un de nos amis, décédé des suites du Covid. Ce monsieur était actif dans le cadre de la banque alimentaire. Alors, vu le manque de compétition, nous avons décidé de courir et d'échanger nos mètres de dénivelé ( plus de 3000) contre des kilos de nourriture. Et via les réseaux sociaux, çà a bien marché, en tout on a recueilli plus de cinq tonnes d'aliments... "



Gérard Hucq, l'un des bénévoles de la banque alimentaire de Presles n'en croit pas ses yeux... : " Ces gars-là sont incroyables, ils ont bossé pour obtenir des sponsors qui ont payé en kilos de nourriture pour les plus démunis. Grâce aux amis, aux partenaires, aux réseaux sociaux, ils ont glané près de 5000 kilos. Un agriculteur a offert 1500 kilos de pommes de terre, une entreprise de Marcinelle du saucisson et des salaisons, c'est juste incroyable de voir une telle entraide. Et cela prouve que des jeunes sportifs peuvent aussi être solidaires et penser aux autres, une belle leçon! "

Jean-Jacques Hercot contribue à cette banque alimentaire : " Depuis quelques semaines, nous constatons une hausse des demandes pour les colis, de plus de trente pour-cent. C'est beaucoup. Le Covid touche beaucoup les familles précarisées. Et donc, un coup de main comme celui-ci est le bienvenu pour nous. Ces cinq tonnes d'aliments vont améliorer le quotidien de près100 familles, ce qui représente environ 5 à 700 personnes impactées dans les villages d'Aiseau et de Presles...

Vers 18 heures ce samedi, les trois sportifs ont bouclé 90% de leur périple. Leur défi sera donc gagnant. Avec une arrivée qui sera bien fêtée vers 19h30 à Presles, par leurs amis et supporters.

Une idée qui fera peut-être son chemin et pourrait devenir un trail au caractère social.