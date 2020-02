L'ex-député PS Emin Özkara mis en demeure de quitter son bureau parlementaire

C’est LE casse-tête du moment pour le groupe PS au Parlement bruxellois: comment faire partir Emin Özkara des locaux officiels attribués au parti socialiste au sein des bâtiments de l’assemblée? Le député a quitté le PS le 18 janvier dernier, dans la foulée de l’exclusion du député-bourgmestre Emir Kir. Depuis, Emin Özkara siège comme indépendant. Mais lui et son collaborateur, Jamal Bouda, occupent toujours un des bureaux du PS. "Un loup dans la bergerie" pour ce socialiste. "Ce n’est pas possible qu’il reste avec nous", souffle un autre. "Il utilise encore les moyens alloués au groupe PS comme la photocopieuse alors qu’il n’est plus chez nous", s’étonne un troisième. A tel point que le chef de groupe Ridouane Chahid a demandé aux instances de l’assemblée de se prononcer formellement.

Rachid Madrane, le président du Parlement bruxellois, le confirme à la RTBF : il a adressé la semaine dernière un recommandé à Emin Özkara pour qu’il vide son bureau. A quelle échéance ? Dans les dix jours soit avant la fin de la semaine prochaine. Mais ce n’est pas la première fois qu’Emin Özkara, mandataire régional depuis 2004, est mis au pied du mur par le PS.

Mise en quarantaine, certificat médical, déménagement

Le 21 janvier dernier, le secrétaire général du parlement communique dans un courrier "qu’il ne peut plus occuper le local précité qui est attribué au groupe PS. Dans sa réponse, M. Emin Özkara demande un délai supplémentaire afin de pouvoir évacuer le local dans les meilleures conditions", précisent les documents internes du Bureau du Parlement, le secrétariat de l’institution. "Le secrétaire général accède à cette demande en lui donnant un délai supplémentaire et en lui proposant l’aide des services pour mettre en caisses ses effets personnels et éventuellement organiser un transport vers l’adresse qu’il indiquera. Dans sa réponse, le député demande que son local soit mis en quarantaine." A ce moment, Emin Özkara produit un certificat médical. Sa crainte est que son bureau soit fouillé en son absence. Dedans, il y a empilé des effets personnels, des portraits familiaux, celui d’Atatürk père de la Turquie moderne, des dizaines de fardes et de dossiers…

Le Parlement se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires

"Au nom du Secrétaire général, le directeur général accède à sa demande tout en lui indiquant que lui-même et son collaborateur ne pourront plus accéder à la zone occupée par le PS, ni au local précité si ce n’est par l’entremise d’un fonctionnaire du Parlement et uniquement pour organiser le déménagement du local. Il insiste sur l’évacuation dans un délai raisonnable et signale qu’à défaut, le Parlement se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires", ajoute le Parlement.