L'ex-bourgmestre de Linkebeek, Valérie Geeurickx, poussera la liste DéFI à la Chambre

Le parti DéFI a rendu public le nom de la "personnalité de la périphérie" présente sur sa liste pour les élections législatives dans l'arrondissement de Bruxelles. Il s'agit de Valérie Geeurickx, ex-bourgmestre de Linkebeek, petite commune à facilités de la périphérie bruxelloise.

Ce n'est pas une vraie surprise. Valérie Geeurickx a déjà été membre du FDF (l'appellation précédente de DéFI) avant de le quitter, en 2014, pour s'engager comme indépendante au niveau local. "Mais après quelques années de mandat et donc davantage d'expérience, notamment en tant que bourgmestre de Linkebeek, je me suis rendue à l'évidence que défendre - toute seule et donc isolée - des idées et des citoyens était peu productif", explique cette cheffe d'entreprise.

Valérie Geeurickx poussera la liste DéFI à la Chambre. Ses chances d'être élue sont minimes.