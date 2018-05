L'Europe fait à nouveau battre le coeur du village de Quenast

L'Union européenne, ce n'est pas qu'une grosse machine bureaucratique...

C'est aussi des politiques qui concernent directement les citoyens. Exemple, avec les réalisations de la Banque Européenne d'Investissement. La B.E.I. permet de financer des projets concrets, en matière de rénovation urbaine, de mobilité douce et d'énergie durable, par exemple.

C'est le cas à Quenast, en Brabant wallon. En partenariat avec la Banque Belfius, la B.E.I. a aidé la commune de Rebecq à financer la rénovation de la Grand-Place. "Ce soutien nous a permis de financer les travaux et de respecter le timing", explique la bourgmestre faisant fonction, Patricia Venturelli. "C'est une forme de financement importante pour une commune comme Rebecq qui entreprend de grands travaux de rénovation; se sont des projets durables, élaborés en concertation avec les citoyens".

Verte, sûre et conviviale

Plus conviviale, plus verte, plus sécurisée et plus accessible aux vélos et aux piétons, éclairée par des leds, ornée de plantations et de fleurs... la Grand-Place de Quenast peut enfin revivre. Le lifting a duré 7 mois et coûté 1 millions 200.000 euros... Une somme que Rebecq a pu apporter grâce au partenariat Belfius-Banque Européenne d'Investissement, via le programme baptisé "Smart Cities et Développement Durable". Pour être retenu par les instances de la B.E.I., le projet de Rebecq devait répondre à au moins 2 des 3 éléments suivants: mobilité douce, énergie renouvelable et régénération urbaine. Comme l'explique Pierre-Emmanuel Noël, responsable belge de la B.E.I., "ce sont les éléments rénovation urbaine et énergie durable et efficace qui ont convaincu".

Un autre projet, basé sur l'aménagement d'une voie cyclable sécurisée le long de l'ancienne ligne de chemin de fer L-123 sera bientôt concrétisé, aussi avec le soutien de l'Europe.

Des projets qui devraient contribuer à la redynamisation du village et du commerce local.