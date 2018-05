L'étudiant camerounais enfermé au centre 127bis pourra terminer ses études en Belgique

Gabriel Hervé Domgueh devait terminer cette année sa deuxième année de master en Gestion de l'environnement à l'ULB. Mais son titre de séjour ayant expiré, il avait été arrêté le huit avril dernier et enfermé au centre 127 bis avec la menace d'une expulsion vers le Cameroun. Hervé avait néanmoins pu compter sur la mobilisation de la CRER (Collectif contre les Raffles, les Expulsions et pour la Régularisation) et une pétition réclamait sa libération. Le recteur de l'ULB, Yvon Englert, se son côté, avait publiquement regretté cette arrestation : "Il y a deux options. Soit on le renvoie maintenant et il part avec rien ; soit on le laisse finir les toutes dernières étapes de son cursus, et il rentrera pour contribuer au développement de son pays. Je pense que les données de l’équation sont tellement simples, que la solution est évidente."

Gabriel Hervé Domgueh a finalement été autorisé à quitter le centre fermé, ce jeudi.