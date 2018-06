L'été risque d'être chaud chez Ryanair: les pilotes menacent de partir en grève

La compagnie low cost irlandaise doit faire face au mécontentement de ses pilotes qui exigent toujours des contrats respectant les lois nationales et non la loi irlandaise, comme c’est le cas pour l’instant. Dans ce contexte, le risque de grève se confirme pour le début des vacances.

Des menaces de grève arrivent d’Allemagne mais aussi d’Irlande, sans parler de mouvement de grogne possible au niveau du personnel de cabine, notamment au Portugal, en Espagne et en Belgique.

En Belgique, comme dans plusieurs autres pays européensn aucune organisation de travailleurs, aucun syndicat n’a été reconnu jusqu’ici par Ryanair.

Manque de pilotes

Ce mécontentement général nous a été confirmé par plusieurs pilotes qui désirent rester anonymes. Ces pilotes affirment que les négociations avec la direction sont au point mort. Ils craignent que celle-ci ne leur fasse porter le chapeau en cas de paralysie durant les grandes vacances.

Plus de 800 vols ont déjà été annulés le mois dernier, officiellement à cause de la mauvaise météo et de la grève des contrôleurs. Mais il y aurait surtout un manque criant de pilotes.

Il n’est pas rare que des équipages soient rappelés alors qu’ils sont en jour de repos. Il y aurait aussi de plus en plus de changements de vol en dernière minute, avec des pilotes envoyés dans d’autres bases de la compagnie pour remplir les trous. Bref, une situation qui serait intenable et qui risquerait donc provoquer des mouvements dès le mois prochain.