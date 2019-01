L’Etat belge condamné pour la surpopulation dans les prisons de Saint-Gilles et Forest

Le tribunal de première instance de Bruxelles a tranché le 9 janvier dernier. Dans son jugement, il déclare l’Etat belge responsable de la surpopulation carcérale dans les prisons de Forest et de Saint-Gilles et le condamne à remédier à cette situation dans un délai de 6 mois, sous peine d’astreinte.

Cette condamnation faite suite à une action en justice menée par AVOCATS.BE (l’Ordre des barreaux francophones et germanophone). Ce n’est d’ailleurs pas la première du genre. L’année dernière, le tribunal de première instance de Liège a déjà reconnu la responsabilité de l’Etat belge quant à la surpopulation carcérale à Lantin, cette fois.

Pour AVOCATS.BE, le gouvernement belge n’a pas pris le problème à bras le corps et, même si la surpopulation carcérale a globalement diminué en Belgique ces dernières années, la situation reste intolérable dans certaines prisons. A Saint-Gilles et Forest, la présence de rats et de cafards, la vétusté des cellules, les problèmes d'électricité, de saleté et l'absence d'intimité dans les cellules collectives sont régulièrement dénoncés par Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), l’Observatoire internationale des prisons (OiP) ou encore les commissions de surveillance des deux prisons.

" Jusqu’à quand et pourquoi l’Etat belge, malgré de multiples condamnations s’obstine à ne pas prendre les mesures qui s’imposent. Hier Lantin, aujourd’hui Saint-Gilles avec une moyenne de 850 détenus pour une capacité maximum de 549 détenus. Cette volonté persistante d’être hors la loi n’est pas acceptable dans un Etat de droit " s’indigne Jean-Pierre Buyle, président d’AVOCATS.BE.

Contactée, l’administration pénitentiaire n’a pas encore donné suite à nos demandes d’interview.