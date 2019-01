L'étang de Boneffe à nouveau terre d'accueil pour les oiseaux d'ici et d'ailleurs

Après un an de travaux, l'étang de Boneffe, dans la commune d'Eghezée, a retrouvé son aspect naturel. Depuis décembre, il se remplit petit à petit. Il accueillera dès le printemps, de nombreuses espèces d'oiseaux, grâce à sa roselière.

La roselière redynamisée

L'atout écologique de l'étang est sa roselière, un milieu humide constitué de roseaux. "C'est grâce à la roselière que les oiseaux vont être attirés sur le site. Il s'agit d'un écosystème très rare aujourd'hui, et spécialement en Hesbaye namuroise", précise Arnaud Sépulchre, spécialiste des zone Natura 2000 chez Natagriwal.

Les travaux qui ont été entrepris avaient pour but de redynamiser cette partie de l'étang. Il a donc été vidé et nettoyé pour augmenter sa profondeur. Cela doit éviter que les buissons s'installent trop vite dans la roselière et la transforme en forêt marécageuse.

Un chenal a aussi été créé autour de la roselière, afin d'éviter que les prédateurs puissent y accéder. Elle sera ainsi plus sûre pour les oiseaux qui viendront y nicher.