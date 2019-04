L'esplanade Madou a été inaugurée dans une ambiance festive à St-Josse

La nouvelle esplanade Madou a été inaugurée ce mercredi après-midi, avec des concerts et des animations circassiennes, à Saint-Josse-ten-Noode, en présence du bourgmestre Emir Kir et du ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux Publics Pascal Smet.

Des riverains se sont attardés sur l'esplanade pour l'occasion. Des chanteurs, des jongleurs et des acrobates ont animé l'après-midi. Le bourgmestre a mis en avant la rapidité des travaux. "En un temps record, en 13 mois, nous sommes passés de la place Madou à l'esplanade Madou. C'est le symbole de la transformation de la ville. Avant, la ville était conçue pour les navetteurs qui venaient travailler dans les bureaux. Aujourd'hui, c'est une ville que nous souhaitons voir entre les mains des habitants et des usagers."Des pistes cyclables, de larges trottoirs, des bancs publics et des plantations ont été mis en place pour les piétons et les cyclistes, tandis que le trafic automobile a été réorganisé. "La nouvelle esplanade Madou et son prolongement rue de l'Astronomie s'intègrent par ailleurs dans le projet de réaménagement complet de la Petite ceinture qui illustre parfaitement le nouveau visage que nous voulons pour Bruxelles", a encore dit Emir Kir. La Porte de Louvain, renommée Place Madou en 1877, est l'entrée dans la commune. Les aménagements réalisés ont permis un élargissement de l'esplanade au pied de la tour afin d'en faire un lieu de vie et de rencontre. Le rond-point a été remplacé par un carrefour à feux. De plus, la traversée de la Petite ceinture n'est plus possible à Madou. La fluidité du trafic des bus est assurée par des bandes en site propre sur l'avenue de l'Astronomie, la rue Scailquin et la chaussée de Louvain.Cette dernière a également été réaménagée et son usage réservé de 07h00 à 19h00 aux bus, cyclistes et piétons. Sur la rue Scailquin, des plantations ont été effectuées et la pompe à essence a été supprimée. La rue compte désormais deux bandes de circulation, une dans chaque sens, et une bande bus en site propre également utilisable par les cyclistes. L'avenue de l'Astronomie a été pensée comme une prolongation de l'esplanade Madou avec des trottoirs élargis, une ample piste cyclable séparée et une bande bus. Le montant des travaux s'élève à environ 7 millions d'euros. Le chantier de réaménagement opéré par Bruxelles Mobilité a débuté en mars 2018. L'ensemble des aménagements cyclables sera achevé pour fin 2019.