L'Esplanade du Cinquantenaire fermée aux voitures à partir de ce mercredi 15 janvier

La décision a été prise il y a quelques mois. L'interdiction de se garer sur l'Esplanade du Cinquantenaire devait entrer en vigueur début janvier. Des panneaux l'indiquaient. Mais aucune barrière n'était encore installée. Résultat: un parking plein à craquer. A partir de demain, mercredi 15 janvier, les choses devraient changer. Selon la Régie des Bâtiments, une barrière sera installée à l'entrée de l'Esplanade du Cinquantenaire, rue des Nerviens, "pour y empêcher le parking sauvage". La Régie des Bâtiments est en train de rénover les toitures des différents musées situés autour de l'Esplanade et de l'Arc de Triomphe. Il faut faire de la place pour la zone de chantier. Du coup, les voitures ne pourront plus s'y garer. A quelques exceptions près: l'accès sera réservé aux véhicules des fournisseurs, du personnel, des services d'urgence, des gardiens du parc et des entrepreneurs qui effectuent les travaux. Des places de parking seront également réservées pour les visiteurs à mobilité réduite et les bus visiteurs pour les musées ont également accès à l'Esplanade. L'Esplanade sera interdite aux voitures pour au moins 3 ans, la durée des travaux. Ensuite, la mesure sera réévaluée avec les différents acteurs.