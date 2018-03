L'escalator du métro se bloque, Fatima chute, la STIB décline toute responsabilité

Deux poignets cassés, onze points de suture au niveau de l'arcade sourcilière gauche, une fracture au sternum: les lésions sur le corps de Fatima (prénom d'emprunt), une Bruxelloise de 69 ans sont multiples. Il s'agit là des conséquences de sa très lourde chute dans un escalator de la station de métro Etangs noirs à Molenbeek. Une chute qui a entraîné une hospitalisation de six semaines, mais pour laquelle la STIB décline toute responsabilité. Que s'est-il passé le 21 janvier, vers 16h20, dans cette station? "Ce jour-là, c'était un dimanche, je me rendais chez des amies", raconte Fatima à la RTBF. "Juste avant de prendre le métro, j'étais passé acheter une pâtisserie. Je décide de descendre dans la station en empruntant l'escalator." Mais après avoir descendu trois marches, la machine déraille. Fatima dit avoir entendu des bruits, émanant de la structure. "Et puis, l'escalator a eu deux ou trois à-coups très brutaux et là je suis tombé."

Les hématomes sur les bras sont impressionnants. - © D. R.

"Mes bras! Mes bras!" La chute va sembler interminable pour Fatima. Tout son corps roule sur les marches en acier. Au bout, lorsque le calvaire s'arrête, Fatima est complètement sonnée. "Je criais: "Mes bras, mes bras!" J'avais l'impression de les avoir perdus." Alertés par les complaintes, des voyageurs accourent. Ils épongent le visage de Fatima qui saigne fortement au niveau de la tête. "Tous mes vêtements étaient en sang", se souvient Fatima. Ses proches sont alertés, les secours arrivent rapidement. Ils transportent la victime vers les Cliniques Saint-Jean. Là, le diagnostic est sans appel: de multiples fractures et lésions. Les hématomes sont impressionnants comme Fatima nous le montrera sur des photos prises juste après l'incident. "On a plâtré mes deux poignets, recousu l'arcade... Pour mon sternum, on ne pouvait rien faire si ce n'est attendre. Comme je ne pouvais plus utiliser mes membres, j'étais incapable de me nourrir seule, de me laver, d'aller aux toilettes. J'ai dû compter sur l'aide de mes proches et de l'équipe médicale. Comme je vis seule et que je ne pouvais pas rentrer chez moi, au final je suis resté six semaines à l'hôpital." Une longue période au cours de laquelle Fatima va penser et repenser à cette chute.

L'escalator du métro se bloque, Fatima chute, la STIB décline toute responsabilité - © Tous droits réservés

A cause "de petits cailloux" Mais une question hante les deux filles de Fatima: qui doit être tenu pour responsable de l'accident? "Nous allons écrire à la STIB et leur expliquer ce qui s'est passé", raconte l'une d'elles. "Mais après plusieurs jours d'attente, la réponse de la société va tomber: elle n'est pas responsable. On n'en revient toujours pas." Le courrier de la STIB adressé aux proches de Fatima ne nie pas l'incident technique. Mais la responsabilité de la société ne peut être engagée, disent les transports en commun bruxellois. "Notre service infrastructure nous signale qu’il appert des constatations faites qu’aucune anomalie n’est apparue dans le fonctionnement de l’escalator, celui-ci s’est arrêté suite à la présence de petits cailloux dans les peignes", écrit ainsi le service juridique de la STIB. "Ce comportement est normal puisque les contacts de sécurité sont programmés pour mettre l’escalator et les voyageurs en sécurité en provoquant une mise à l’arrêt de l’appareil dans un délai très court." Pour Françoise Ledune, porte-parole de la STIB, "la jurisprudence a estimé dans des cas similaires (présence de petits cailloux), la responsabilité de la STIB n’est pas engagée, l’escalator n’étant pas vicié du fait que le système d'arrêt d'urgence qui en fait partie, s’est enclenché." La porte-parole rappelle : "Les usagers des transports en commun sont, comme toute personne empruntant un espace public, les premières garantes de leur propre sécurité. Dans ce cadre les usagers doivent se tenir fermement à la main courante, et tenir compte des avertissements présents sur les pictogrammes placés de manière visible sur chaque escalator pour inviter les passagers prudents et avisés de se tenir aux mains courantes."

Les deux poignets de Fatima ont été fracturés. - © D. R.

L'affaire portée en justice "Ma maman est âgée, elle a failli perdre la vie et la STIB s'en lave les mains", s'insurge la fille de Fatima. "C'est insupportable et scandaleux!" Fatima, elle, s'estime chanceuse. "Mais imaginez qu'à ma place il y ait une femme enceinte ou une maman qui tient son bébé en main? En ce qui me concerne, ce qui devait être une après-midi agréable avec mes amies s'est terminé en hospitalisation de six semaines et peut-être des séquelles à vie." Les proches de Fatima ne comptent pas en rester là. "Les factures d'hospitalisation commencent à tomber et elles seront lourdes. Nous avons pris contact avec le service juridique de la mutuelle de notre maman. Nous avons pris contact avec le médiateur de la STIB. Si rien n'est fait à ce niveau, nous solliciterons un avocat et iront justice. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que si nous décidons de mener cette action, c'est aussi pour d'autres personnes qui pourraient un jour être victimes d'un accident similaire." La charge de la preuve pour la victime Pour Assuralia, la fédération du secteur des assurances, "c'est au plaignant à amener la charge de la preuve". Wauthier Robyns, porte-parole d'Assuralia précise : "Ce que la victime doit d'abord constater, c'est si elle bénéficie d'une assurance hospitalisation qui interviendra pour tous les frais qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle. Pour ce qui n'est pas pris en charge, la victime peut se retourner contre celui qu'elle estime être responsable. Soit dans un règlement à l'amiable, au travers du médiateur de l'entreprise concernée. Soit via une démarche devant les tribunaux. Mais la charge de la preuve reviendra toujours à la victime. "Elle devra prouver qu'il y a eu soit une faute, soit une omission, soit un défaut de précaution par l'exploitant de l'escalator, comme tout utilisateur est droit de la réclamer. Enfin, devant un juge, les articles du code civil traitant de la responsabilité sont très vastes et très généraux. Si bien qu'un juge pourra interpréter les textes et établir si toutes les garanties de sécurité ont été prises ou non par l'exploitant." Enfin, Assuralia rappelle que la majorité des Belges bénéficient d'une Protection juridique dans le cadre d'une assurance familiale. "La Protection juridique va permettre à la victime de bénéficier de l'aide d'un avocat via son assurance pour faire valoir ses droits. Face à la partie adverse, cela aura plus de poids", précise Wauthier Robyns.

Aujourd'hui, Fatima ne porte plus de plâtres mais des attelles. - © K. F.

30 séances de rééducation Deux mois après l'accident, Fatima tente de surmonter le choc physique et le contre-coup psychologique. Elle n'a plus ses deux plâtres, mais porte des attelles. Les médecins lui ont prescrit pas mois de 30 séances de rééducation auprès d'un kinésithérapeute. "Sans compter les médicaments, les antidouleurs... Et puis tout cela a plombé ma vie sociale et me plonge dans une dépression."