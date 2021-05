L’épicerie Poll’n débarque en septembre à Louvain-la-Neuve et son fonctionnement va en étonner plus d’un

Dans le centre-ville de Louvain-la-Neuve, Poll’n veut casser les codes des grands magasins classiques en ouvrant une épicerie coopérative et participative. Le concept ? Chaque membre y sera à la fois client, travailleur et propriétaire des lieux.

Pour pouvoir faire ses courses au sein de ce magasin, chaque personne devra donc détenir une part de la coopérative (de vingt-cinq euros minimum), ainsi qu’y travailler bénévolement trois heures par mois. Les tâches sont diverses : tenir une caisse, être à l’accueil ou encore faire la comptabilité du magasin. "Cela permet de réduire drastiquement les coûts de fonctionnement du magasin et de proposer des produits de qualité bio et locaux à prix abordable, sans baisser le prix payé aux producteurs", explique Pierre Dubuisson, coordinateur et fondateur du projet. Un seul travailleur y sera salarié dans un premier temps.

Avec ce modèle, impossible donc pour un client de passage d’y faire ses courses sans s’investir dans le projet. "On veut vraiment créer un espace citoyen, un lieu de vie et c’est ce modèle fermé de travailleurs-clients qui va permettre cela. Dans un supermarché classique, les clients se regardent souvent en chien de faïence." Poll’n est actuellement à la recherche de coopérateurs-clients pour lancer officiellement sa coopérative et ouvrir ses portes à la mi-septembre. Le projet vise de réunir 300 à 500 personnes et selon le fondateur du projet, Louvain-la-Neuve était une ville toute désignée : "Ici, les étudiants sont très conscientisés à la transition alimentaire. L’ennui, c’est que l’offre en produit bio et locaux est encore assez inaccessible financièrement".

Un tel modèle de supermarché coopératif et participatif a déjà fait ses preuves en Belgique. A Schaerbeek, BEES coop regroupe près de 1700 coopérateurs-clients actifs. Un mois d’essai est accordé à toute personne qui arrive dans le magasin. Passé ce lapse de temps, le client doit s’investir dans la coopérative pour continuer à y faire ses courses. Aujourd’hui le projet est pérenne, même si son fonctionnement n’est pas tout à fait figé. La clé du succès, selon eux, est de proposer un grand magasin où un foyer peut faire l’ensemble de ses courses : des produits d’entretien, à l’apéro en passant par les biscuits pour le goûter des enfants.

L’inspiration initiale de ces supermarchés alternatifs vient de New-York où le Park Slope Food Coop fonctionne selon ce modèle sans discontinu depuis 1973. Sur cette surface de 500 mètres carrés, ce sont près de 16.000 coopérateurs-clients qui s’activent chaque mois !

À Wavre, Macavrac vise l’accessibilité au plus grand nombre

A deux pas de la place Bosh à Wavre, Macavrac est aussi une épicerie coopérative et participative : 143 personnes y donnent de leur temps tous les mois. Mais à la différence de Poll’n et de BEES coop, chaque client y est le bienvenu : les prix sont adaptés selon le statut bénévole ou non de la personne.

"Chez Macavrac, nous partons du principe que tout le monde n’a pas nécessairement le temps de venir s’impliquer dans une coopérative et que par contre beaucoup de gens ont envie d’avoir accès à des produits équitables, durables et locaux", explique Florence Lanzi, cofondatrice du projet. " Le but est vraiment d’être accessible au plus grand nombre."

Ce modèle mixte dans la clientèle n’est pas toujours simple à gérer : "il y a parfois une incompréhension. Les clients extérieurs voudraient que ça aille plus vite à la caisse, comme dans un magasin classique. Ils voudraient avoir le même service, etc.. Mais en face d’eux, ils ont des bénévoles qui ne sont pas toujours au courant de tout, et c’est bien normal !", explique Florence Lanzi.

Macavrac a ouvert ses portes en février 2019, et le projet cherche encore aujourd’hui un équilibre tant financier qu’au niveau du travail de ses bénévoles.