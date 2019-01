L'entreprise de construction T.Palm trouve un nouvel investisseur avec l'appui de la Wallonie

Un investisseur privé et la SOGEPA ont décidé d'investir dans T.PALM basée à Theux, Braine-l'Alleud et Libramont. De quoi relancer l'entreprise de construction générale qui a réalisé une restructuration interne ainsi que ses différents métiers en août dernier.

Le Gouvernement wallon a approuvé ce jeudi la participation de la SOGEPA, le levier financier wallon, via une prise de participation de 3 millions d'euros dans le capital de T.PALM. La SOGEPA octroie également un prêt à hauteur de 1 million d'euros. L'arrivée d'un investisseur privé a permis cet investissement wallon afin d'augmenter le capital de l'entreprise et "financer la stratégie de croissance, nécessaire à T.PALM SA", selon un communiqué du Cabinet du ministre de l'Economie Pierre-Yves Jeholet (MR): "Après une analyse rigoureuse du plan de croissance et un avis favorable de la Sogepa quant à sa participation au capital de l’entreprise, il me paraissait important d’autoriser cette opération pour permettre à l’entreprise et à ses travailleurs de voir l’avenir plus sereinement. Le groupe occupe actuellement plus de 300 travailleurs en Région wallonne et est un acteur important du tissu économique wallon puisqu’il génère de nombreux emplois indirects chez ses sous-traitants, sans parler de ses achats de biens et services auprès de fournisseurs locaux", a indiqué le ministre.

En août dernier, T.PALM réalisait une restructuration interne coûtant 14 emplois et réorganisait ses différents métiers en business units, et, pour soutenir l’essor de ses quatre pôles d’activité, il fallait un apport rapide et important de fonds propres.