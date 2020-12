L’entreprise bruxelloise OUAT ! forme virtuellement des producteurs de vaccins contre le covid

Un casque de réalité virtuelle et deux manettes. C’est tout ce qu’il faut à un producteur de vaccin pour se former à la conception. Voici la promesse de la petite entreprise bruxelloise OUAT ! Leur objectif, optimiser le temps de formation des opérateurs pour accélérer leur démarrage dans les unités de production. "Aujourd’hui, il faut au minimum 6 mois pour qu’un opérateur puisse entrer en laboratoire et connaître les différentes bonnes pratiques" ajoute Nicolas Vertommen, cofondateur de OUAT ! " Je suis convaincu que ça va former plus rapidement et plus efficacement."

Le génie 3D

Il faut d’abord créer une réplique virtuelle exacte de la zone de production du vaccin. Pour ce faire, il faut utiliser la plateforme de OUAT ! appelée HakoBio. Celle-ci met à disposition plus de 1000 équipements des principaux fournisseurs de l’industrie biopharmaceutique. " Il est possible de s’immerger dans n’importe quel environnement de production " explique Nicolas Vertommen. Une fois le producteur entré dans son laboratoire virtuel, la formation peut commencer. "L’utilisateur sera immergé, il va pouvoir refaire tous les gestes du quotidien qui vont lui permettre de produire ce vaccin contre le covid 19".

Technologie bruxelloise

Plusieurs grandes entreprises de biopharmaceutique utilisent déjà les services de OUAT ! Parmi elles, on retrouve GSK, Sanofi, Servier, Merck, … L’entreprise bruxelloise est une des seules d’Europe à proposer ce genre de service et l’unique en Belgique. OUAT ! espère couvrir un jour l’entièreté de la production, des premiers tests à la gestion des produits.