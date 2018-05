L'entraîneur d'Amal Amjahid empêché d'embarquer sur un vol Londres-Los Angeles

Amal Amjahid, c’est cette sportive bruxelloise multiple championne du monde de Jiu-Jitsu brésilien, également élue sportive bruxelloise de l'année en 2017.

Elle devait se rendre aux Etats-Unis cette semaine pour les championnats du monde. Mais son père, qui est aussi son entraîneur, a été empêché d'embarquer sur le vol Londres-Los Angeles alors que tous ses documents étaient en ordre.

L'ambassade américaine, à Bruxelles, est intervenue pour tenter de trouver une solution, mais sans succès.

"On avait un vol pour Amsterdam et, de là, pour Los Angeles. Mais notre vol pour Amsterdam a été annulé. Du coup, ils nous ont proposé un autre vol, direction Londres, qu’on a pu prendre très rapidement, nous a expliqué Amal Amjahid. Arrivés à Londres, on nous a dit que l’Esta (ndlr : document de voyage obligatoire quand on veut se rendre aux USA) de mon père avait été décliné alors qu’il avait déjà voyagé avec, cette année-ci. C’était d’ailleurs la septième fois qu’on allait à Los Angeles, il n’y avait donc aucune raison…"

Choqués par cette décision, Amal et son père ont tenté de trouver des solutions. "On a de suite contacté l’ambassade US, qui nous a très fortement aidé, il faut le dire. Ils ont envoyé une demande spéciale à Washington, à Homeland Security. Malheureusement, celle-ci n’a pas été assez rapide."

Ont-ils reçu une explication quant à ce refus ? "L’employé qui nous a dit que l’Esta avait été décliné ne savait pas lui-même pourquoi. Mais que de toute façon, ils ne se justifiaient jamais. Que c’était comme ça et qu’on n’y pouvait rien."