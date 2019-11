L'enquête sur la tuerie de Liège est terminée

Près d'un an et demi après la tuerie perpétrée par Benjamin Herman à Liège, le volet judiciaire est en passe d'être refermé, relèvent les journaux Sudpresse, samedi. Il n'y a plus aucun devoir judiciaire en cours.

Le 29 mai 2018, Liège était frappée par un attentat terroriste commis par Benjamin Herman, qui avait coûté la vie à trois personnes.

Sudpresse a appris que plus aucun devoir complémentaire n'est en cours et que l'enquête policière à proprement parler est clôturée. Récemment, les parties civiles ont pu consulter le dossier répressif.

L'instruction judiciaire doit cependant encore être refermée officiellement. Le juge d'instruction liégeois Jean-Louis Doyen doit désormais transmettre le dossier répressif au parquet fédéral. Celui-ci devra alors tracer son réquisitoire. Ce sera ensuite à la chambre du conseil de statuer.

Personne ne devrait être pénalement poursuivi, puisque l'auteur, Benjamin Herman, a été abattu par le peloton anti-banditisme le jour de la tuerie.