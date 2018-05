L'enjambée a du retard

Les Namurois vont devoir encore patienter. Le montage de la passerelle cyclo-piétonne qui reliera Jambes à Namur a du retard. L'assemblage et la mise en place des différentes pièces de la structure métallique était prévu pour le premier week-end de juin. Finalement il faudra attendre probablement la mi-juillet avant de voir la passerelle prendre vie au dessus de la Meuse et relier Jambes au Grognon ( et par la suite aux nouveaux aménagements du projet Confluence).

Des problèmes dans les ateliers en Espagne

La construction des différents éléments de la structure métallique a pris du retard chez le sous-traitant espagnol de l'entreprise Franki qui est chargée des travaux. Retard de livraison de la tôle mère. Il y a aussi eu des difficultés de soudure et de mise en peinture. Comme l'explique Henri-Maximilien Dessalle du SPW -direction des voies hydrauliques de Namur, "pour régler tous les détails techniques, pour être sûr d'avoir la passerelle réalisée dans le respect de toutes les prescriptions du cahier de charge, c'est un peu plus compliqué et cela prend un peu plus de temps. C'est surtout un problème d'estimation du temps. Ce sont des travaux techniques très complexes".

Fondations terminées

Les culées en béton de la passerelle, autrement dit les fondations sont terminées. Les deux naissances de l'arc métallique seront placées début juin. La passerelle va arriver, tronçon par tronçon, à Namur depuis l'Espagne par transport routier durant le mois de juin. Ces différents éléments seront ensuite assemblée sur un ponton amarré rive droite côté Jambes. une fois, les différents éléments assemblés, le ponton sera ensuite amené à l'aide de bateaux-pousseurs au centre du fleuve, en travers du cours d'eau. La rotation du ponton aura donc lieu un week-end mi juillet et l'arc métallique sera alors soudés de part et d'autre de la Meuse. Si la rotation ne prendra qu'une demi-journée, le travail de soudure sera plus long, au moins deux jours. La circulation des bateaux sur la Meuse, sera interrompue 3 jours, du vendredi au dimanche. Ce week-end là, le montage de la structure métallique au dessus de la Meuse pourra être suivi par le public depuis une zone sécurisée. Mais la date reste donc à fixer.

Une passerelle qui ne sera pas opérationnelle avant la mi-octobre

Il faudra ensuite procéder aux tests de stabilité et aux finitions (pauses des rampes, installation de l'éclairage public, aménagement des abords). La mise en service de la passerelle devrait avoir lieu mi-octobre...Sans doute après les élections communales.