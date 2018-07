L'engouement pour le padel se poursuit: une trentaine de clubs créés en Wallonie en deux ans

Le padel est un sport de raquette très populaire en Espagne mais encore peu connu chez nous, même s’il fait petit à petit son trou.

Des parois murales, un filet et une paire de joueurs de chaque côté. Le padel commence à avoir son petit succès en Brabant wallon. A tel point d’ailleurs que certains clubs de tennis décident de remplacer l'un ou l'autre terrain pour dérouler des tapis de padel à la place.

Nous nous sommes rendus au tennis club d'Odrimont, à Lasne, où s'est déroulé ce jeudi un tournoi mettant au prise les meilleurs jeunes joueurs belges.

Dans la catégorie des moins de 18 ans, ils ne sont encore que quelques dizaines à pratiquer le padel. Beaucoup viennent du tennis, comme Mélanie qui a attrapé le virus en vacances à Barcelone. "J’ai arrêté le tennis pour passer au padel. Cela fait maintenant quatre ou cinq ans que j’y joue. J’adore ! D’abord, on joue en double. Et avec un chouette partenaire, c’est beaucoup plus ludique."