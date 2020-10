L'enfant tombé dans un étang du château de Gaasbeek est décédé

Le petit garçon de quatre ans qui était tombé dans un étang du château du Gaasbeek (Brabant flamand) lors d'une excursion scolaire en octobre 2018 est décédé mardi, annonce mercredi Het Nieuwsblad, relayant un message posté sur la page Facebook "Justice Pour Kurtis". L'enfant avait sombré dans le coma depuis près de deux ans.

Le 9 octobre 2018, 35 enfants de deux classes de deuxième maternelle de l'école communale des Petits Goujons d'Anderlecht se trouvaient en excursion au château de Gaasbeek. Un enfant de quatre ans était tombé dans un étang lors de cette journée. Après avoir été sorti de l'eau, il avait été pris en charge par les services de secours et transporté à l'hôpital universitaire de Jette dans un état grave. Sorti du coma, il avait été transféré deux mois plus tard dans un centre de revalidation, où il avait à nouveau sombré dans le coma.

À l'époque, l'affaire avait suscité l'émoi et la colère chez les parents du petit garçon, qui remettaient en cause la surveillance prêtée aux enfants. Une vague de mobilisation s'en était suivie, réunissant d'autres parents, sous la forme de manifestations à la porte de l'école, devant l'Hôtel de Ville et d'une marche pour réclamer justice.