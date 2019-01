L'enfant qui s'est noyé lors d'un cours de natation à Ottignies s'est réveillé

L'enfant hospitalisé jeudi après s'être noyé au cours de natation à Ottignies s'est réveillé ce samedi, confirme le bourgmestre de Grez-Doiceau à la RTBF. L'enfant est désormais hors de danger.

L' enfant de deuxième maternelle de l’école communale de Grez-Doiceau s’est noyé pendant un exercice consistant pour les enfants à traverser le bassin (cinq mètres de large) deux par deux, à l’aide d’un boudin en mousse. Le maitre-nageur n’avait pas vu que l’un des petits nageurs n’était pas arrivé jusqu’au bord et avait coulé. Et personne d’autre, ni les enfants ni les accompagnatrices, n'a rien vu non plus.

La jeune victime est donc restée un certain temps au fond de l’eau avant d’être repérée. Réanimée, elle a immédiatement été emmenée à l’hôpital.

Samedi, l'enfant s'est réveillé, il a reconnu ses parents et a été capable de bouger les bras et les jambes. S'il est hors de danger, il s'agit toutefois encore de déterminer si l'enfant a d'éventuelles séquelles.