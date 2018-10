L'endroit où l'on fait les meilleures croquettes aux crevettes de Bruxelles est connu !

Pour qu’une croquette de crevette soit bien cuite, il faut compter entre 2 minutes et 2 minutes 30 dans la friteuse. Dorée, craquante, présentée sur une petite assiette, accompagné d’un persil assaisonné et d’un quart de citron. Pour Jean Callens, chef du Callens Café, le secret est simple, "c’est de garder le goût de la crevette, la puissance du goût et l’assaisonnement ".

Ce lundi, 23 chefs bruxellois ont participé au premier concours pour élire la croquette de crevette la plus savoureuse de la capitale. Un concours organisé au sein d’un temple de la cuisine bruxelloise: le doublement étoilé "comme chez soi" … L’objectif était de séduire le jury composé de journalistes, cuisiniers et de critiques gastronomiques.

Et le fameux vainqueur du prestigieux prix est une brasserie Saint-Gilloise : Fernand Obb- Delicassen et son chef Cédric Mosbeux. Ils pourront afficher sur la devanture de leur restaurant situé au cœur Saint-Gilles, le titre de "meilleure croquette aux crevettes à Bruxelles".

Un jury de professionnels

Visit.brussels organisait le concours - © Tom Denis

Tout au long de la journée, dans la salle du restaurant étoilé, une dizaine de critiques gastronomiques ont goûté et côté les différentes croquettes. Le président du jury et ancien patron du restaurant, Pierre Wynants recherchait la simplicité et le goût : "pour beaucoup, la crevette est de loin le meilleur crustacé que l’on puisse trouver. Le goût est tellement subtil que l’on ne peut pas trop le dénaturer. Je vais donc juger sur le gout de la crevette, le croustillant, la chaleur et l’onctuosité du liant " confie l’ancien chef étoilé.

Finalement la croquette de l’année, celle qui aura le plus convaincu les membres du jury, c’est la croquette du restaurant Fernand Obb-Delicassen situé à Saint-Gilles… Malheureusement, il faudra un peu attendre avant de s’y précipiter, l’établissement est fermé le lundi et le mardi.