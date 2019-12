L'emballage cadeaux réutilisable à l'infini : une invention wallonne

Saint-Nicolas, Noël, le mois de décembre est incontestablement celui des cadeaux. Et qui dit "cadeaux", dit forcément "emballages cadeaux" ! Ils sont jolis, préservent la surprise et les enfants adorent les ouvrir mais ils représentent surtout un énorme gaspillage.

Face à ce constat, une habitante de Manage s’est mis en tête d’inventer un système d’emballage réutilisable. "C’était il y a presque dix ans, lors d’un Noël à la maison. La veille j’ai dû me dépêcher, je n’avais pas assez de papier et il se déchirait. Bref, c’était la frustration. Et le lendemain, après que les gens sont partis, je me suis retrouvée avec 3 sacs-poubelles d’emballages. Là, j’ai réalisé que ce n’était plus possible", détaille Sylvie Paindeville, 37 ans, ingénieure civile de formation.

Quelques années plus tard, en 2016, elle décide de se lancer et crée Besurprise, un système d’emballage universel breveté. C’est en mai 2018 que sont commercialisés les premiers exemplaires de ce nouveau produit qui a la particularité de s’adapter à tous les formats et toutes les tailles (dans la limite du raisonnable). C’est grâce au discret système de fermeture, une invention maison, que cette malléabilité est possible. "Avec deux modèles, un petit et un grand, on s’adapte à tout. Il y a environ 50 motifs différents, un petit peu pour tous les goûts !", explique la cheffe d’entreprise.

Les matières premières viennent d’Europe et la confection est réalisée par une entreprise de travail adaptée, elle aussi installée à Manage, un must pour ce produit qui surf sur la vague "durable et socialement responsable". Pour ce qui est des prix, ils varient entre 16 et 24€ en fonction de la taille et des motifs.