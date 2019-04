L'élu CDH Jean-Marc Poullain a t-il détourné des subsides?

La police a débarqué chez lui vendredi 26 avril. C'est une plainte déposée par la Région wallonne qui a activé l'appareil judiciaire. Jean-Marc Poullain est au coeur d'une enquête pour détournement de subsides. L'homme est président du CDH à Thuin, premier suppléant pour les élections régionales dans l'arrondissement Charleroi-Thuin, conseiller communal à Momignies et membre de plusieurs intercommunales et associations. Selon le parquet de Charleroi en charge de l'enquête, des aides à l'emploi ont été accordées pour le secteur non-marchand. Aucune précision quant à l'utilisation prévue de ces aides. Mais le ou les personnes engagées se seraient retrouvées dans une entreprise de titres-services. Donc dans le secteur privé. Ce qui n'était ni prévu ni autorisé.

Aucune réaction pour le moment de Jean-Marc Poullain. Pas d'inculpation non plus. Les enquêteurs doivent étudier les documents saisis lors de la perquisition et ensuite, on verra. En attendant forcément, pas de sanction de la part du parti et Jean-Marc Poullain reste candidat aux élections qui approchent.