L’élite du tennis de table wallon déménage à Andenne

Le projet est piloté par Jean-Michel Saive dans le cadre du programme Wallonie Ambitions Or (WAO) lancé en 2020. Il s’agit d’améliorer les infrastructures sportives wallonnes en général, et en particulier celles destinées aux élites susceptibles de briller sur la scène internationale. Un budget de 5 millions d’euros est prévu chaque année durant 5 ans, avec les Jeux olympiques de 2024 à Paris en ligne de mire.

Le nouveau centre sera installé dans le complexe sportif Andenne Arena, qui abrite déjà une piscine, une piste d’athlétisme et une grande salle omnisports. Trois terrains de tennis seront sacrifiés pour céder la place à un nouveau bâtiment accueillant une quinzaine de terrains de tennis de table répondant aux exigences du haut niveau en termes de longueur, largeur et hauteur. Le budget (2,4 millions) sera alloué à la Régie sportive communale d’Andenne en 2022.

Le nouveau centre sera utilisé en priorité par la Fédération francophone de tennis de table pour la formation et l’entraînement des élites, qui s’entraînent actuellement à Blegny : une dizaine d’espoirs, âgés de 12 à 18 ans (comme Adrien Rassenfosse, Louis Laffineur ou Nicolas Degros) et des joueurs plus confirmés (comme Florent Lambiet ou Martin Allegro). Mais les terrains seront mis à la disposition des clubs en soirée. Andenne compte deux clubs sur son territoire : le RATT " Royal Andenne Tennis de table (165 membres) et le CSTT Seilles (40 membres).