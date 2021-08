"L’effet JO" : quand le sport de haut niveau fait vivre les clubs régionaux

Gymnastique, hockey, athlétisme… La liste des disciplines où ont brillé les athlètes belges aux Jeux Olympiques de Tokyo est longue. Au lendemain d’un des plus grands événements sportifs de la planète, les clubs de sport de notre petit pays espèrent bien profiter d’un "effet JO" pour booster le nombre de leurs affiliations.

"Cette année, c’est un peu particulier, car on a déjà connu une suraffiliation liée à la crise sanitaire. L’athlétisme est une discipline chanceuse dans ce malheur. C’est une discipline de plein air où il est facile de répartir les enfants en différents groupes. L’athlétisme a été un refuge pour un tas de jeunes sportifs qui ont été privés de leur sport et qui, après une période de latence, ont décidé de s’affilier", affirme le président.

"L’effet des JO est en revanche très ciblé. Pour l’instant c’est surtout notre heptathlonienne qui brille, c’est là-dessus que des vocations se développent. Dans notre club, on remarque un fort intérêt des jeunes pour les épreuves multiples". Mais s’il faut attendre septembre pour évaluer le gain de membres, c’est aussi car l’athlétisme a connu un gain de popularité assez inattendu.

Un "effet JO" que l’on connaît bien en athlétisme. "Ça se marque toujours, il faudra attendre la rentrée en septembre pour constater le réel bénéfice des Jeux mais à chaque édition ça se marque. Chez les plus âgés qui reviennent pratiquer particulièrement" déclare Michel Plumat, le président de l’Olympic Saint-Ghislain athlétisme.

Mais si du côté des pistes on se réjouit d’accueillir de nouveaux arrivants depuis des mois, dans les gymnases, on compte sur l’engouement autour de la médaille d’or de Nina Derwael pour attirer de nouveaux membres.

"On compte sur un effet positif des Jeux Olympiques pour relancer les inscriptions au club, car nos deux saisons tronquées par la crise sanitaire nous ont fait très mal", confie Gérard Meurant, secrétaire du club de gymnastique Hémérocallis à Mons. Le club montois a vu son nombre d’affiliés être divisé par deux à cause de l’arrêt des entraînements en salle et des contraintes liées à leur reprise.

Mais pour le secrétaire, l’espoir est loin d’être perdu. "Nous avons déjà remarqué l’effet de la médiatisation des JO sur notre club. Dans la période qui a suivi les Jeux de 2016 à Rio, nous sommes passés d’environ 400 à 600 membres".

De son côté, la fédération francophone de gymnastique dénombre une perte de près de 5000 membres durant les années covid.