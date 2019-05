Pourquoi Georges-Louis Bouchez (MR) n’est-il pas élu malgré son score en voix de préférence?

La case de tête, un casse-tête ?

Vous avez peut-être sélectionné cette case située sous le numéro et le logo de chaque liste. C’est l’endroit où l’électeur peut indiquer sa préférence pour les idées d’une liste sans les associer à un candidat en particulier. La liste MR pour la chambre dans le Hainaut, dans ses idées, a obtenu les voix de 54.263 citoyens. La moitié de ces votes doit alors être redistribuée vers les candidats de la liste.

Le premier candidat, s’il n’a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour être élu, recevra de ce pot commun le nombre de voix qui lui manquent. Les voix du deuxième candidat sont ensuite complétées, puis celles du troisième et ainsi de suite jusqu’à épuisement du pot commun. Suivant ce procédé, Denis Ducarme reçoit 4.967 voix, Marie-Christine Marghem, 15.239 et Caroline Taquin, 9.683. Problème pour Georges Louis Bouchez, le pot est épuisé, il obtient au total moins de suffrages que ces deux dernières et n’est pas élu. Le chef de file MR à Mons, sur La Première, ce lundi matin, parle d’un défaut de démocratie. « Le MR a trois sièges en province de Hainaut. Normalement quand on a le deuxième score on doit être élu mais il y a dans ce pays, ce qu’on appelle l’effet dévolutif de la case de tête… Ce procédé n’est pas très démocratique. Le MR s’était opposé à ce système et aujourd’hui je le vis très personnellement ».