L'Ecolo Olivier Saint-Amand reste bourgmestre d'Enghien

Olivier Saint-Amand et sa Liste du Bourgmestre-Ecolo confirment le vert à la tête d'Enghien. Ils décrochent 9 sièges, 3 de plus qu'Ecolo en 2012. LB-Ecolo n'a cependant pas la majorité absolue et doit donc participer à une coalition. Le partenaire choisi est la liste Mouvement de l'échevin sortant Jean-Yves Sturbois, sa liste libérale et citoyenne a décroché 4 sièges.

Parmi les autres partenaires de la majorité sortante, le PS est le grand perdant, les socialistes ne gardent que 2 de leurs 4 sièges. D'autre part le MR emmené par Florine Pary-Mille n'a décroché que 3 sièges.

Reste la liste Ensemble (CDH) qui passe de 6 à 5 sièges.