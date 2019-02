L'école, c'est mieux au cinéma!

Le Festival du Film International de Mons organise des "projections pédagogiques". Les écoles de la région découvrent des films inédits adaptés à tous les âges.

Nathalie De Man coordonne les projections pédagogiques de cette édition 2019. "Le festival trouve que l'éducation à l'image est hyper importante. C'est pour cela qu'on essaie d'avoir une programmation qui parle à toutes les tranches d'âge". Les ritournelles de la chouette (dès 3 ans), Mia et le lion blanc (6-10 ans), Girl ou Beautiful boy pour les plus âgés: le choix est varié et ambitieux. "On essaie de proposer des films avec des thématiques fortes", poursuit Nathalie De Man. " Le petit monde de Bahador est une métaphore de la dictature. Dès 4 ans, on essaie d'introduire des thèmes comme la tolérance et le vivre ensemble. C'est apprendre l'ouverture d'esprit".

Ouverture d'esprit et égalité

Aller au cinéma avec l'école, c'est aussi permettre plus d'égalité. "C'est super important de leur donner la possibilité de venir au cinéma. Certains n'y vont peut-être pas très souvent". Pour les enfants, c'est un moment avec les copains hors de la classe "On est avec les amis, c'est chouette. On peut passer des moments agréables, sans dispute", confie Chloé, 11 ans. "C'est important de voir les émotions des enfants, à chaud", explique Anne-Sophie, institutrice à Horrues. "On peut leur faire dessiner ce qu'ils ressentent ou leur demander de choisir une image qui explique pourquoi ils ont aimé le film".

Exploitation du film en classe

De retour en classe, les institutrices utilisent le film pour travailler plusieurs compétences. "Je vois la technique du résumé et c'est l'occasion de travailler le cours de français. On en profite également pour continuer sur les thèmes de la citoyenneté ou de la philosophie en fonction du contenu du film". A la sortie du cinéma, les enfants sont conquis et s'improvisent critiques de cinéma "J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions et ça me donne envie de sauver les animaux", racontent les élèves de 5ème primaire, encore émus de la projection de "Mia et le lion blanc". "Il y avait 250.000 lions, en Afrique. Il n'y en a plus que 20.000. Avant de voir le film, je ne savais pas qu'il y avait ces problèmes de chasse".

Pour les petits et les grands, le festival international du film de Mons continue jusque vendredi 22 février.