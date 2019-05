L'éco-pâturage : des moutons au service de la biodiversité

Des moutons chez Infrabel afin de désherber les talus difficiles d accès - JT 19h30 - 19/07/2018 Ce n'est pas la première entreprise à tester l'initiative, mais Infrabel a décidé de lancer un projet pilote : des moutons et des chèvres vont désormais brouter l'herbe le long de voies ferroviaires. Le projet, lancé dans un premier temps à Malines, devrait durer environ trois ans. Le but : entretenir les accotements ferroviaires difficiles à atteindre. "Ils font un super boulot. Ils rasent véritablement tout, y compris les plantes qui ne devraient pas y être. Ce qui évite qu'elles ne se propagent. Ça empêche de véritables arbres de grandir et de menacer le réseau ferroviaire. Tout est mangé", explique Brecht Laukens, le berger responsable d'un troupeau de 85 moutons et 15 chèvres. A Malines, les animaux s'occupent de brouter deux hectares et demi de plantes et d'arbustes. Un travail qui devrait durer trois semaines, à faire trois fois par an.