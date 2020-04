L'eau du robinet à Bruxelles contient-elle plus de chlore à cause du coronavirus ?

Pourtant, depuis plusieurs jours, des Bruxellois s’inquiètent. Sur les réseaux sociaux et au travers des messageries, plusieurs habitants se plaignent. L’eau contiendrait plus de chlore. La peau s’assèche davantage après une douche ou un bain. De même que les cheveux après un passage sous le pommeau. "L’eau n’est pas comme elle est habituellement. Elle dessèche la peau… C’est pas normal", écrit cette internaute. "Il y a bien quelque chose qui a été mis… Arrêtez de nous faire croire le contraire." "Peau des mains rugueuse, tendance à rougir comme une sorte d’allergie", signale cette autre personne sur les réseaux sociaux. "Pourtant, mes habitudes n’ont pas changé en matière de lavages : j’étais déjà souvent les mains dans l’eau !"

Des articles de presse en France

La qualité de l’eau distribuée à Bruxelles demeure "irréprochable" insiste le laboratoire. "Evidemment, la population a bien compris que pendant la pandémie de coronavirus, il est primordial de se laver les mains au savon le plus souvent possible et ce, pendant 40 à 60 secondes minimum. Cette utilisation plus importante de savon peut causer des problèmes de sécheresse de peau. Il est d’ailleurs recommandé de bien protéger la peau avec une crème hydratante", conseille le laboratoire.

Mais quid des autres parties du corps, de la tête et de cette sensation différente exprimée par les internautes ? "Le temps à l’extérieur est plus sec", suggère Laurence Bovy. "Ou alors un phénomène plus local." En tout cas, le laboratoire de Vivaqua reconnaît que des publications de presse en France ont pu jouer et faire écho en Belgique, à Bruxelles en particulier. Le Parisien, LCI ou Les Dernières Nouvelles d’Alsace ont relayé ces informations. "Il est probable que les articles parus dans la presse française signalant une augmentation du dosage en chlore dans certaines régions, à la demande des autorités locales, en soient à l’origine", avance le laboratoire de l'intercommunale de production et de distribution de l'eau, associant 23 villes et communes.