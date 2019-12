L'eau de Spontin à nouveau commercialisée ?

Le producteur d’eaux et de limonades Spontin avait été déclaré en faillite en 2010. Le fabricant était connu depuis des décennies dans la région et bien au-delà. Mais depuis, le site est désaffecté. Une rave party y a même été organisée illégalement le week-end dernier. Mais les sources pourraient bientôt retrouver leurs lettres de noblesse. Achetées il y a environ six mois par deux passionnés de l’horeca, les sources ont été analysées… Et les résultats sont prometteurs.

"Une richesse pour la Wallonie"

"Il n’y a pas encore de projet concret", déclare Pascale Vanweert, administratrice déléguée de cette nouvelle entreprise baptisée "Sources de Spontin". "Evidemment, l’envie existe de remettre ce site magnifique en fonction. C’est une richesse incroyable pour la Wallonie. Nous faisons régulièrement des analysées et nous pouvons affirmer que c’est une eau de source minérale naturelle de qualité. Elle est parfaite pour les biberons, les femmes enceintes… Pour tout le monde."

Une nouvelle accueillie en demi-teinte par la commune d’Yvoir. Patrick Evrard, bourgmestre, explique : "Nous nous réjouissons bien évidemment du fait qu’il y ait des projets de reconversion, mais notre préférence continue d'aller vers une reconversion globale du site, alors qu’ici, il s’agit d’une reconversion partielle qui laisse sans utilité ou destination la plus grande partie du site et des halls industriels désaffectés".

Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée quant à une éventuelle commercialisation de l’eau de Spontin.