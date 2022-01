L'Eau blanche et la Senne rejoignent les cours d'eau wallons en phase de préalerte de crue

L'Eau blanche, qui coule au sud des provinces du Hainaut et de Namur, et la Senne (Brabant wallon et Hainaut) sont entrées en phase de préalerte de crue en raison des précipitations qui s'abattent sur la Wallonie. La Vesdre, l'Amblève, l'Ourthe inférieure, la Lhomme, la Haute et la Basse Lesse ainsi que la Haute Semois et la Chiers avaient déjà été placées en phase de préalerte de crue lundi après-midi, rappelle mardi la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW, sur son site internet.

La préalerte concerne ces cours d'eau et leurs affluents. Le niveau du canal Bruxelles-Charleroi est également particulièrement élevé.

L'Institut météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour les pluies tombant sur le sud du pays. Cette mise en garde reste activée jusqu'au milieu de la nuit de mardi à mercredi. "D'ici là, les précipitations pourront encore atteindre 10 à 20 mm au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Des cumuls de 15 à 45 mm ont déjà été observés durant les précédentes 24 heures."