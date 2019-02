L'avenir du site de NLMK Clabecq inquiète la commune d'Ittre

A l'heure où la direction de NLMK Clabecq organise un référendum sur la reprise du travail auprès du personnel, la commune d'Ittre manifeste son inquiétude. "Nous estimons qu'il ne doit pas être du seul ressort du personnel de l'entreprise d'assumer l'effort de maintenir et de pérenniser l'entreprise sur le territoire", indique ce vendredi le collège communal dans un communiqué de presse. Grâce à la taxe sur la force motrice, l'entreprise sidérurgique est une importante source de revenus pour la commune, qu'elle ne compte pas perdre. C'est pourquoi, le collège souhaite proposer au conseil communal de mettre de côté la moitié du revenu de cette taxe, soit 300.000 euros, pour apporter sa propre contribution au maintien de l'activité sur son territoire. "On ne veut plus donner de l'argent sans savoir où il va!, insiste le bourgmestre Christian Fayt (PS). Notre but est de dire que nous sommes là en soutien pour le personnel et l'entreprise. C'est vital pour la commune qu'elle soit toujours active. 300.000 euros, c'est environ 3% du budget, mais si NLMK s'en va ou ferme, nous perdons 2,4 millions d'euros, ce qui représente 24% du budget".

On se trouve devant beaucoup d'inertie

Le bourgmestre rappelle que sa commune est la seule de la province a encore avoir sur son territoire deux industries "lourdes", NLMK et Idem Papers, devenue aujourd'hui Virginal Paper. Il ne mâche d'ailleurs pas ses mots pour en appeler à la Région wallonne pour une relance de tout le bassin de l'ouest du Brabant wallon. "On se trouve devant beaucoup d'inertie, regrette-t-il. Il y a vingt ans, il y a eu une crise aux Forges de Clabecq. Or la commune de Tubize sort seulement la tête de l'eau maintenant. J'espère que nous n'aurons pas à attendre aussi longtemps et qu'on prépare l'avenir". Le bourgmestre et le collège suggèrent notamment que les 40 hectares de terrains autour de l'incinérateur de Virginal soient revalorisés, pour y créer une activité qui récupère l'énergie émise, comme des serres de culture maraîchère, qui pourraient permettre la création d'emplois. Mais le coup de gueule de Christian Fayt est aussi politique: "On croit que tout fonctionne bien dans le Brabant wallon, ce qui n'est pas toujours vrai. Peut-être sommes nous ici dans une zone de la province qui ne vote pas comme il faut", souligne-t-il avec ironie.