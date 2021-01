L'autoroute E42 partiellement rouverte à la circulation, seules les sorties Pommerœul restent fermées

L'autoroute E42, temporairement fermée ce mardi matin après un accident de transport ADR (de marchandises dangereuses) à hauteur de Bernissart en direction de Tournai, a été partiellement rouverte à la circulation à la mi-journée.

La police fédérale a indiqué que l'axe autoroutier a été partiellement rouvert à la circulation vers 12h30, notamment via la voie latérale vers Tournai. Seules les sorties Pommerœul de et vers Tournai étaient encore fermée en milieu d'après-midi. Des déviations restent toutefois en place en amont et en aval du lieu de l'accident. Le produit de la citerne accidentée a été transvasé dans une autre contenant en milieu d'après-midi, a précisé la police fédérale.

Un accident s'est produit ce matin entre un camion et un véhicule léger sur l'autoroute E42, à hauteur de Pommerœul. Le camion contenait du nitrate d'ammonium, produit hautement explosif. "Heureusement, aucune fuite n'est à déplorer" avait expliqué l'officier Van Zeveren, présent sur place.

L'accident n'a fait aucun blessé.

L'intervention a pris plusieurs heures, car il a fallu transvaser le produit et dépanner le camion.