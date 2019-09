Sa fréquentation est en progression sur les premiers mois de 2019, par rapport à l'année dernière. Plus de 450.000 personnes ont visité l'Atomium. Les meilleurs chiffres depuis bien longtemps ! Bruxelles attire de plus en plus, le musée et l'installation digitale à l'intérieur de l'Atomium expliquent peut-être aussi ce succès.

Selon les chiffres, 1/3 des visiteurs sont Belges, 2/3 de touristes étrangers avec, en première position les Français, suivis des Allemands.