L'Atomium et les hôtels de nouveau remplis de touristes

Un retour à la normale qui fait du bien. En 2016 , les musées et attractions de Bruxelles ont connu une baisse de fréquentaion de 25 à 40%. Une désertification qu'a aussi connu l'Atomium. "Les gens reviennent, explique Yvonne Boodts, porte-parole de l'Atomium. En 2014, on a eu 628 000 visiteurs. En 2016 malheureusement, on eu 430 000 visiteurs. Mais on est remonté à 552 000 en 2017. Et nous espérons encore une meilleure année avec avec les activités prévues autour des 60 ans de l'Atomium"

Allemands, Brésiliens, Polonais, Russes... les touristes qui avaient boudé notre capitale se serrent aujourd'hui dans l'ascenseur. Dans la dernière boule, des élèves d'une école de Vendée découvrent la capitale d'en haut... loin de penser aux attentats qui y ont eu lieu il y a deux ans. Leur professeur, lui, est un habitué de Bruxelles. "C'est du passé. Comme tout séjour, on y va. Nous aussi à Paris, on a connu des attentats mais nous devons continuer à vivre."

Bruxelles va bien. Bruxelles va mieux. Les chiffres du tourisme en 2017 affichent un retour à la normale à Bruxelles par rapport à 2015. Et la croissance est espérée pour 2018. C'est ce qu'affirme Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels. Et cela se vérifie dans les hôtels et à l'Atomium.

Plus de gens dans les hôtels mais encore quelques difficultés financières

Si les touristes reviennent dans les musées et attractions, il faut bien qu'ils logent quelque part. Dans les hôtels aussi, le taux d'occupation est à la hausse: il est revenu à 71% en 2017 soit 9,6 points de plus qu'en 2016. Mais un point de moins qu'en 2015.

Le secteur avait particulièrement souffert après les attentats. Mais deux ans plus tard, le bed and breakfast Home and the City de Didier Mathieu-Dabois dans le quartier européen affiche à nouveau complet. "C'est vrai que 2016 aura été une année un petit peu à part. En 2017, on a retrouvé une situation normale. Et 2018 s'annonce plutôt meilleure qu'avant les attentats donc la crise est passée."

Même constat dans un plus grand hôtel près de l'Avenue Louise. Martin Duchateau est gestionnaire du Made in Louise. "L'été dernier, un peu plus d'un an après les attentats, on a vu une certaine croissance, ça reprenait. Et maintenant, on arrive au même niveau que pré-attentat. La clientèle qu'on avait vraiment perdu, c'était le loisir que ce soit des États-Unis, d'Angleterre et d'Asie. La clientèle de ces pays-là revient."

Si le taux d'occupation est au beau-fixe, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de difficultés financières. Certains bed & breakfast que nous avons essayé de contacter ont fermé leurs portes. D'autres sont en procédure de redressement judiciaire. "En terme de fréquentation, le secteur s'est progressivement redressé à partir de l'année passée, explique Rodolphe Van Weyenbergh, porte-parole de la BHA, l'association bruxelloise des hôtels. On connaît même une croissance pour les premiers mois de 2018. Maist au niveau économique, c'est différent. Certains peuvent encore connaître des difficultés financières ou de trésorerie. On ne se remet pas d'une si longue crise en quelques mois malheureusement."

Les hôtels ont été exonéré de la taxe d'hébergement ou ont pu mettre leurs travailleurs au chômage temporaire. Des mesures régionales et fédérales qui ont permis à beaucoup de tenir le coup.