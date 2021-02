L’Atomium a-t-elle été construite sans autorisation ?

Michaël Amara est historien aux Archives de l’Etat qui veillent notamment à la conservation des documents relatifs à l’Expo 58. "Les conventions entre la Ville de Bruxelles et le Commissariat à l’Expo ont mis à disposition les terrains dès 1957. A charge pour le Commissariat de répartir les parcelles, aménager la voirie…" et de construire plus de 600 bâtiments, rappelle l’historien.

On comprendrait que des permis n’aient pas été demandés

"Il est impossible d’être affirmatif sans avoir mené une enquête pour déterminer le contenu exact de ces conventions et ce qu’elles fixaient en matière de pavillons et bâtiments à y construire", nuance Michaël Amara. Un travail de fourmi tant la quantité d’archives est impressionnante.

"Ceux-ci étaient conçus, poursuit-il, comme provisoires et destinés à être démontés dès la fin 1958. Pour des raisons bien compréhensibles, on comprendrait que des permis n’aient pas été demandés pour ces centaines de bâtiments provisoires. Il n’y a là rien que de très logique. Une hypothèse serait que la situation urbanistique des quelques bâtiments conservés (dont l’Atomium) n’ait jamais été régularisée par la suite…"

Inconcevable pour Geoffroy Coomans de Brachene, le conseiller communal MR, dans l’opposition au conseil communal de la Ville de Bruxelles. "Je comprends parfaitement qu’un oubli ait pu être possible en 1957-1958, surtout pour un édifice qui n’avait une durée de vie que de quelques mois, voire quelques années tout au plus".

Les autorités ont certainement dû remarquer cet oubli

Cependant, précise-t-il, "lors de la restauration de 2006, les autorités ont certainement dû remarquer cet oubli. A moins qu’il s’agisse d’incompétence manifeste. Et à ce moment-là, il aurait certainement été nécessaire de régulariser l’édifice. Personne ne l’aurait contesté. Après quelques blagues sur ce côté 'histoire belge', tout le monde l’aurait oublié."

"Comment est-il possible de justifier un tel manquement" en matière urbanistique, se demande celui qui fut pourtant ancien échevin de l’Urbanisme et ancien administrateur. "Alors que l’on demande à des particuliers de régulariser des infractions qui ont parfois plus de 50 ans, ceci me semble être une gifle monumentale à leur égard. Et je comprends mieux dès lors pourquoi l’Atomium n’avait pas d’adresse réelle jusqu’en 2018, puisqu’elle n’existait pas sur papier visiblement."