L'asbl Sans Collier lance un dispositif d'urgence en raison de la crise du Covid

L'asbl Sans Collier a indiqué mercredi qu'elle lançait un dispositif d'urgence et d'assistance pour les animaux dans le contexte de la crise du coronavirus. Le refuge est régulièrement contacté par des personnes isolées qui font l'objet de quarantaine ou d'hospitalisation et qui éprouvent des difficultés pour s'occuper de leurs animaux domestiques. Sans Collier a imaginé la mise sur pied en Brabant wallon d'un service gratuit d'aide logistique, d'une assistance en cas d'hospitalisation et un service d'urgence en cas de décès.

En cas de quarantaine, un service d'aide logistique permettra le transport des animaux en cas de nécessité vétérinaire, pourra livrer des produits d'alimentation ou de soins aux animaux, et assurera des sorties et des promenades des animaux si la mobilité des propriétaires est entravée. En cas d'hospitalisation, le service d'assistance prévu par Sans Collier pourra assumer le soin des animaux au domicile des propriétaires avec au minimum deux passages par jour, et pourra prendre en charge temporairement les animaux pour un hébergement temporaire au refuge en cas de besoin. En cas de décès, un service d'urgence prendra en charge de manière définitive les animaux en vue de leur placement.

Un numéro d'appel (0491/255622) est prévu pour les cas d'urgence et à titre préventif, un formulaire en ligne permet à toute personne souhaitant garantir le suivi de ses animaux de s'inscrire sur le site internet de Sans Collier à l'adresse www.sanscollier.be/covid.html. L'association est aussi en train d'établir des contacts avec les zones de secours et les centrales d'appels, pour que les services de secours contactent le refuge en cas de présence d'animaux constatée lors d'une intervention, si personne n'est en mesure de prendre ces animaux en charge.

"Le dispositif se veut préventif et réactif, permettant à l'association d'être informée des situations problématiques afin d'intervenir rapidement, dans les douze heures maximum. Le dispositif d'urgence et d'assistance est ouvert à toute personne isolée habitant en Brabant wallon. Il est gratuit mais les bénéficiaires peuvent toutefois faire un don libre, l'association n'étant pas subventionnée", indique Sans Collier.