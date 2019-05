L'ASBL Moxhe au fil de l’eau inaugure un nouveau sentier le long de la Mehaigne

L'ASBL Moxhe au fil de l'eau a inauguré devant un parterre d'invités un tout nouveau sentier le long de la Mehaigne.

Tous les samedis matins, et ce, pendant un an et demi, des bénévoles de l'association se sont relayés pour mettre sur pied ce projet.

Création de clôtures, aménagement de pontons, plantations d'arbustes, ... les bénévoles ont aménagés pas moins de 1,2 kilomètres de sentier le long du cours d'eau.

Les premières randonneurs et cyclistes ont ainsi pu découvrir ce tout nouveau chemin bucolique.