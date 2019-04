L'asbl KIKK, lauréat 2019 de la Gaillarde d'Argent

L'asbl KIKK, fondée en 2011, est l'organisatrice du festival international des cultures numériques et créatives du même nom. Elle a été récompensé du prix de la Gaillarde d'Argent 2019. Le festival KIKK se tient chaque année à Namur fin octobre-début novembre. L'événement rassemble des intervenants des 4 coins du globe et d’horizons variés. Ils sont designers, scientifiques, entrepreneurs, développeurs, artistes, architectes ou musiciens et excellent chacun dans leur domaine de compétence.

L'association a pour objectif de faire se rencontrer art, culture, science et technologie. Pour y parvenir, elle organise des événements, produits des œuvres artistiques et soutient des projets créatifs.

"Le Comité Centrale de Wallonie a été conquis par l’importance que l’asbl KIKK accorde à la démocratisation de la culture numérique auprès d’un large public", explique un communiqué de la commission Gaillarde. "Pour toutes ces raisons, les membres du CCW ont estimé que l’asbl KIKK remplissait pleinement les critères d’octroi de la traditionnelle Gaillarde d’Argent."

Pour rappel, le Comité Centrale de Wallonie décerne depuis 1928 la Gaillarde d'Argent à une personnalité, une association ou une institution wallonne ayant un ancrage namurois et une activité au retentissement remarquable.

Cette distinction honorifique sera remise le 7 septembre dans le cadre des fêtes de Wallonie. L'association KIKK succède à la Brocante de Temploux, lauréate de l'édition 2018.