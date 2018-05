L'ASBL Bravvo est suspectée de discrimination à l'embauche

L’ASBL bruxelloise "Bravvo" est-elle au centre d’une affaire de discrimination à l’embauche ? En 2016, le centre de jeunesse Averroès situé à Laeken (l’une des antennes de l’ASBL) souhaite engager un nouvel animateur. Evidemment, le centre cherche un collaborateur qui possède une série de compétences indispensables à ce poste: dynamisme, autonomie, sportif, etc. Ces compétences apparaissent dans un mail envoyé par l’un des responsables de l’ASBL "Bravvo". Jusqu’ici rien d’anormal sauf que ce mail ne s’arrête pas là. En bas de page, l’auteur de ce document précise que le candidat idéal serait "une fille, autre origine que maghrébine".

Visiblement, cette demande concernant le profil du futur collaborateur n’apparaît pas dans l’offre d’emploi publiée par l’ASBL "Bravvo". Alors ce mail a-t-il orienté le choix des différents responsables du centre Averroès ? L’ASBL s’en défend : "Nous déplorons ce mail. Cependant, nous sommes très attentifs à ce qu’il ait une mixité homme/ femme d’origines culturelle et sociale différentes dans nos équipes", explique Séverine Hébrant, porte-parole de l’ASBL "Bravvo".

Unia: "c’est une discrimination"

Pour l'ASBL, il s’agit d’une maladresse et non d’une volonté de discriminer une partie des candidats. Il n’empêche qu’au regard de la loi, ce cas de figure est problématique selon Patrick Charlier, le directeur d’Unia : "Au sens strict de la loi, c’est une discrimination car, a priori, on exclue les hommes et les personnes d’origine maghrébine".

Chaque année en Région bruxelloise, de nombreux cas de discriminations à l’embauche sont identifiés. En 2016, le nombre de dossiers ouverts auprès du center interfédéral pour l’égalité des chances a augmenté de près de 20 %. Cette affaire risque de créer des remous. Le Groupe Ecolo à la Ville de Bruxelles a signalé ce cas auprès d’Unia.