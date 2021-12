L’asbl Altéo lance une formation d’aidant numérique pour lutter contre l’isolement des personnes fragilisées

Avec la crise sanitaire, nous avons de plus en plus recours à notre ordinateur et notre smartphone pour communiquer ou réaliser diverses démarches administratives. Mais, tout le monde ne maîtrise pas nécessairement les outils informatiques. C’est pourquoi, Altéo, mouvement social de personnes malades, valides et handicapées, lance une formation d’aidants numériques, avec l’aide du centre de compétence Technofutur Tic.

Hélène Carpiaux (responsable communication à l’ASBL Altéo) : "Que ce soit dans le service public ou privé, on constate que des banques ferment et se digitalisent, la SNCB supprime des guichets dans les gares et il faut pouvoir se débrouiller avec un smartphone ou une borne digitalisée. Les rendez-vous médicaux se prennent également de plus en plus en ligne. Il s’agit de quelques exemples parmi d’autres et face à ce phénomène, Altéo veut proposer à ses membres de se familiariser aux nouvelles technologies grâce à des ateliers. L’objectif est de répondre à l’ampleur et à la vitesse que prend le digital et aussi à réduire l’isolement des personnes déjà fragilisées et les rendre plus autonomes dans l’utilisation des nouvelles technologies".

Déroulement de la formation

A l’issue de la formation, le volontaire, l’aidant numérique sera capable d’animer un atelier quelques heures par mois, pour familiariser les membres d’Altéo aux nouvelles technologies avec des trucs et astuces pour un public malade ou en situation de handicap.

"Lors de la formation, on va apprendre à utiliser une plateforme en ligne où se trouve tout le matériel pédagogique nécessaire. Un volet spécifique est aussi prévu pour permettre d’accompagner les personnes en situation de handicap. Il n’est pas nécessaire d’être expert en informatique pour participer à cette formation, il suffit d’être un peu à l’aise avec l’outil et certaines applications. L’information est là pour apprendre le nécessaire pédagogique. Ce qui compte c’est l’envie d’aider l’autre en donnant de son temps quelques heures par mois. L’aide apportée aux membres se déroule en présentiel car c’est la meilleure manière de leur apprendre à utiliser un ordinateur ou un smartphone".

Si vous souhaitez devenir aidant numérique, la formation de 2 fois 3 heures aura lieu fin janvier ou fin février. Pour un savoir plus, un webinaire d’information aura lieu ces 7 et 13 décembre. N’hésitez pas à prendre contact avec la régionale d’Altéo.