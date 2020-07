L'art s'expose en vitrines à Huy

Huy offre un espace d’exposition temporaire aux artistes dans ces vitrines vides. Pendant un mois et demi, du 17 juillet au 30 août, 18 artistes sont invités à mettre leurs meilleures œuvres en valeur dans ces anciens magasins de la rive gauche et du centre-ville.

C’est un constat, la ville de Huy n’échappe pas à un phénomène vécu dans d’autres cités : une partie des cellules commerciales de son centre sont vides. Des magasins délaissés pour diverses raisons et auxquels la ville voudrait redonner vie. En attendant que d’autres commerçants investissent ces espaces, place aux artistes.

14 vitrines transformées en galeries

Les oeuvres de Toska et Jean Mahaux à découvrir au fil des vitrines - © Toska et Mahaux

Au fil des rues, on pourra ainsi découvrir les créations de 18 artistes qu’ils soient de la région, du pays ou même d’au-delà de nos frontières. Pas d’interdit non plus, il y en a pour tous les goûts, des photographes aux peintres en passant par les sculpteurs.

De Jean Mahaux à la carrière internationale à Harry Fayt, spécialiste des portraits sous l’eau en passant par Jean Luc Catarin, les photographes dévoileront toutes les facettes de ce métier. Nova Dead et Toska feront parler, dans des registres bien différents, la patte du street art. Carine Joris proposera ses peintures colorées. Ce ne sont là que quelques exemples des œuvres que l’on pourra découvrir en se promenant dans les rues hutoises "Au fil des vitrines".

L’objectif de la ville est à la fois d’affirmer sa volonté de mener à bien la revitalisation de son centre mais aussi de recréer du lien, de permettre l’expression culturelle et de mettre en valeur le bâti hutois.