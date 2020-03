L’arrêté Maingain sur le coronavirus est entré en application dans les écoles de Woluwe-Saint-Lambert

À Woluwe-Saint-Lambert, un arrêté de police a été pris par le bourgmestre Olivier Maingain. Les personnes ayant séjourné dans les régions déterminées comme l'un des foyer de l’infection ne peuvent pas se rendre, pour une période de 14 jours, dans les lieux publics. Cette interdiction concerne notamment les écoles. Cette mesure avait été jugée disproportionnée par la ministre de la Santé Maggie De Block, notamment.

Les parents plutôt favorables à la mesure

Sur la porte de l’Institut Angélus se trouve ce lundi matin une pancarte rose. C’est un arrêté de police : il indique que le bâtiment est interdit à toute personne revenant d’une zone à risque. Les parents ont été prévenus la veille par courriel. "Je trouve ça très bien", confie une maman, "il faut protéger les enfants et les employés parce qu’on ne sent pas tout de suite les symptômes quand on rentre d’un pays à risque. Vaut mieux prendre les mesures qu’il faut pour éviter la propagation de ce virus", conclut-elle. "Mais d’un autre côté c’est peut-être excessif", nuance une autre maman d’élève, "cela peut créer une panique générale".

Ce dimanche, la direction de l’école a pris contact avec les familles susceptibles de s’être rendues dans les zones à risque. "Dans notre établissement, nous n’avons pas de parents qui nous ont déclarés avoir été dans ces régions" rassure Philippe Prieëls, le directeur de l’école. "La question que nous nous posons c’est de l’utilité de cet arrêté de police et de sa non-correspondance par rapport à tout ce que préconisent les experts en Belgique".

Des mesures d’hygiène strictes appliquées

L’école a mis en place son plan d’urgence interne. Du gel hydroalcoolique, des savons antiseptiques sont distribués dans les classes. La procédure de nettoyage des locaux est modifiée. Ils seront nettoyés avec des produits censés "tuer" les virus. Les poignées de porte et les photocopieuses par exemple seront nettoyées plus intensivement que d’habitude et le personnel sera davantage attentif à d’éventuels symptômes observés chez les enfants.