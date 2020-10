L'armée installe une unité de désinfection des ambulances au Cinquantenaire

Après celle de la caserne de l’Héliport et celle ouverte récemment à Anderlecht, les pompiers bruxellois pourront compter sur une troisième unité de désinfection de leurs ambulances. Celle-ci a été déployée par le quatrième bataillon du génie de Amay, sur l’esplanade du Cinquantenaire, et devrait être opérationnelle à partir de ce dimanche. Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, cette unité devrait réduire l’indisponibilité des ambulances après le transport de malades Covid (ou suspectés de l’être). Après chaque transfert de patient, l’intérieur et l’extérieur de chaque véhicule doivent être désinfectés, ce qui peut rendre le véhicule indisponible pendant une heure trente.

Ce samedi après-midi, c’est la capitaine Anne Ernotte qui supervisait l’installation du dispositif. Elle commande la compagnie CBRN, spécialisée dans les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. C’est la première fois que cette compagnie est déployée pour ce genre de mission.