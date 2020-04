L'armée en renfort pour désinfecter un home aux Bons Villers

En combinaison étanche et équipés de masques à gaz, des spécialistes de la décontamination se sont déployés dans les couloirs de la maison de repos Notre-Dame de Banneux à Frasnes-Lez-Gosselies. Cette résidence est touchée de plein fouet par l’épidémie de coronavirus avec déjà douze décès. Les militaires présents sur place ont l’habitude d’intervenir à l’étranger notamment pour combattre Ebola mais cette fois, c’est dans leur propre pays qu’ils agissent. A l’aide de brumisateurs et de pulvérisateurs, ils désinfectent les chambres mais aussi les couloirs, les rampes et les armoires.

" L’objectif est de pouvoir établir une zone saine et une zone réservée pour les malades explique Guillaume Naveau, le médecin coordinateur de la maison de repos. Ça n’était possible qu’une fois les tests réalisés sur le personnel et les résidents. Nous avons perdu beaucoup de temps parce que ceux-ci sont arrivés trop tard. Ils ont finalement révélé que 42 des 118 résidents étaient positifs ! "

Face à une telle situation d’urgence, le directeur du home Serge Lecomte ne pouvait pas uniquement se reposer sur ses équipes de nettoyage : " Elles sont déjà très sollicitées et puis les militaires ont du meilleur matériel et surtout une quantité de produits plus importante. Dans un premier temps, l’armée a vérifié que nos techniques de désinfection étaient correctes et elles l’étaient. Notre cellule de crise a aussi affiné avec eux la stratégie pour établir les deux zones distinctes dans notre maison de repos! "

Désormais la direction et le personnel peuvent s’appuyer sur une nouvelle organisation plus sûre et plus efficace. Celle-ci permettra notamment d’organiser dans de meilleures conditions le retour des résidents encore hospitalisés mais en voie de guérison.